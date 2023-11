Etats-Unis : Une maison, doté d'un laboratoire de fabrication de drogue, mise en vente

C’est une propriété qui pourrait faire envie à tous les fans de la série Breaking Bad. Une luxueuse maison dotée d’un laboratoire de production de méthamphétamine est actuellement à vendre en Californie (Etats-Unis), pour 1,55 million de dollars.

Située dans un quartier calme doté de bonnes écoles, cette villa croule sous les atouts : nombreux arbres fruitiers dans le jardin, vaste patio idéal pour recevoir, piscine et jacuzzi, trois salles de bains, panneaux solaires… On en oublierait presque un léger détail : l’endroit inclut également toutes les infrastructures pour élaborer une substance potentiellement mortelle et hautement addictive.

Les États-Unis développent une nouvelle bombe nucléaire à gravitéLe département américain de la Défense annonce le développement du B61-13, une variante modernisée des bombes B61, sous réserve de l'approbation du Congrès. Cette nouvelle arme tactique est destinée à faire face aux menaces croissantes et à rassurer les alliés. Lire la suite ⮕

Le tireur responsable d'une tuerie aux États-Unis retrouvé mortAprès une chasse à l'homme, l'auteur d'une des pires tueries récentes aux États-Unis a été retrouvé mort. Il s'est suicidé après avoir tué 18 personnes et blessé 13 autres dans un bowling et un bar-restaurant. Lire la suite ⮕

Une retraitée de 94 ans bloquée chez elle à cause d'une clôtureJeanne, une retraitée de 94 ans, est bloquée chez elle à cause d'une clôture construite par ses voisins. Elle ne peut plus recevoir de visites ni accéder aux soins médicaux à domicile. Lire la suite ⮕

Plus de quarante Etats américains portent plainte contre MetaUne quarantaine d’États américains lancent une action en justice contre Meta. Lire la suite ⮕

Les États-Unis renforcent les restrictions sur les semi-conducteurs chinoisLes États-Unis vont imposer de nouvelles restrictions pour empêcher la Chine de contourner les sanctions sur les semi-conducteurs, indispensables au développement de l'IA. Les fabricants chinois avaient trouvé une astuce en proposant des produits similaires aux puces Nvidia, mais cette faille sera comblée par les mesures américaines. Lire la suite ⮕

L'auteur de la tuerie aux Etats-Unis retrouvé mortL'auteur de l'une des pires tueries récentes aux Etats-Unis, ayant tué 18 personnes et blessé 13 autres, s'est suicidé. Les autorités ont retrouvé le corps de Robert Card, armé d'un fusil semi-automatique, dans un semi-remorque sur un site de recyclage. Lire la suite ⮕