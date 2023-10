États-Unis. Où en est-on de la traque de l’auteur de la double fusillade qui a fait 18 morts ?

, sirènes hurlantes, dans leur traque de l’homme qui a causé la mort de 18 personnes et blessé treize autres.

Mais, pour l’heure, les recherches ne donnent rien, en dépit de l’aide apportée par le FBI et la Maine State Police au Lewiston Maine Police Department.Vendredi, les forces de l’ordre ont passé plusieurs sites au peigne fin.

Là, à Lisbon, localité toute proche de Lewiston, la police s’active dans une zone résidentielle à l’orée d’un bois. Elle a bouclé un carré au milieu des maisons après qu’une déflagration lui a été signalée, raconte à la presse Blair, un Canadien qui n’a pas donné son nom de famille. headtopics.com

De nombreuses images de vidéosurveillance ont été publiées sur la page Facebook du Lewiston Maine Police Department, afin d’alerter les habitants sur le profil et le physique du suspect. Les spéculations vont bon train. Comment le tueur a-t-il réussi à s’évanouir dans la nature ? S’est-il enfui sur un jet-ski après avoir abandonné sa voiture ? Est-il quelque part dans les bois ? A-t-il mis fin à ses jours ?La maison de cette agente immobilière donne sur l’un des sites examinés par la police.

