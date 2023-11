États-Unis: les enfants de Donald Trump appelés à comparaître au procès de la Trump Organization

«Une génération entière sacrifiée»: en Haïti, un expert de l'ONU alerte sur les violences sur les enfantsÉtats-Unis: le gouvernement approuve le plus grand projet éolien de l'histoire du paysPanama: la proposition de référendum ne fait pas retomber la pression autour d'un projet minier controverséÀ la Une: le président du Panama propose un référendum

SUDOUEST: États-Unis : défilé de la famille Trump attendu au procès qui menace son empire immobilierDonald Trump a toujours associé ses enfants à ses affaires et à sa carrière politique : trois d’entre eux et le milliardaire sont attendus à New York, au procès civil pour fraudes financières qui menace son empire

LE_FIGARO: États-Unis : les fils Trump attendus au procès civil qui menace l’empire familialL’ancien président et ses enfants doivent être entendus par la justice pour des soupçons de fraude financière.

LAVOIXDUNORD: « Trump too small » : un slogan moquant l’anatomie de Donald Trump devant la Cour suprêmeLa Cour suprême des Etats-Unis s’interroge mercredi sur le droit d’un citoyen d’imprimer sur des tee-shirts la formule «Trump trop petit», aux évidentes connotations sexuelles.

LACROIX: Glyphosate: Bayer annonce faire appel d'une condamnation à 332 millions USD aux Etats-UnisBayer, propriétaire de Monsanto, a annoncé mercredi à l'AFP avoir l'intention de faire appel d'une condamnation par un jury américain à verser plus de 300 millions de dollars à un plaignant ayant imputé son cancer au désherbant controversé Roundup.

LACROIX: Etats-Unis: l'ancien roi des cryptomonnaies chahuté lors de son contre-interrogatoireL'ancienne figure des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried, en procès à New York, a été bousculé durant son contre-interrogatoire lundi, l'accusation égrenant une à une ses contradictions.

RFI: Biden veut que les États-Unis montrent la voie dans la régulation de l'intelligence artificielleLe président Joe Biden a signé ce lundi un décret pour encadrer l'intelligence artificielle, dont les possibilités inquiètent depuis plusieurs mois.

