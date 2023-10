États-Unis : la dernière base américaine portant un nom confédéré rebaptisée en l’honneur d’Eisenhower

Les États-Unis ont renommé une base militaire de Géorgie, dans le sud du pays, du nom de l'ancien général et président Dwight Eisenhower, abandonnant le nom d'un autre général ayant combattu dans l'armée confédérée esclavagiste pendant la guerre de Sécession au XIXe siècle.

Le Fort Gordon, repabtisé Fort Eisenhower Le désormais nommé Fort Eisenhower était un centre d'entraînement durant la Seconde guerre mondiale et héberge aujourd'hui le commandement cyber de l'armée. Après la guerre de Sécession (1861-1865) John B. Gordon, le général confédéré éponyme de la base, avait été lui élu au Sénat américain et gouverneur de Géorgie.

États-Unis : dans le Maine, une des fusillades les plus meurtrières depuis les années 1990Un tireur était toujours recherché jeudi 26 octobre dans la matinée après les fusillades qui ont fait, la veille, au moins 22 morts dans l’État du Maine, dans le nord-est des États-Unis. Entre 50 et 60 personnes sont blessées. Il s’agit de l’épisode le plus meurtrier depuis le début de l’année 2023. Lire la suite ⮕

Les États-Unis doivent cesser de traiter les tueries de masse comme des catastrophes naturellesAlors qu’une chasse à l’homme est toujours en cours dans le sud de l’État du Maine pour retrouver l’auteur de la double fusillade qui a fait 18 morts et de nombreux blessés dans la nuit du 25 au 26 octobre, des voix s’élèvent dans la presse américaine pour dénoncer l’attitude d’un pays bien trop habitué à ce genre de calamité. Lire la suite ⮕

États-Unis: le Slowjamastan, cette micro-nation du désert californien qui interdit les CrocsLa république du Slowjamastan, micro-nation nichée au cœur du désert californien, amuse les Américains avec ses lois loufoques, comme celle interdisant les sandales Crocs. Lire la suite ⮕

'C'était vraiment effrayant'': des témoins racontent les fusillades de Lewiston aux États-UnisDes tirs ont fait au moins 22 morts et une cinquantaine de blessés dans un restaurant et un bowling du Maine, dans le nord-est des États-Unis. Le suspect est activement recherché. Lire la suite ⮕

Etats-Unis : les républicains sortent de leur crise au CongrèsAprès trois semaines de divisions, les républicains étaient en passe d'élire, mercredi, Mike Johnson à la présidence de la Chambre des représentants. Avec trois dossiers à régler d'urgence : le soutien à Israël, l'aide à l'Ukraine et l'adoption d'un budget fédéral. Lire la suite ⮕

Les Etats-Unis prennent leurs précautions au Moyen-OrientLes manifestations anti-occidentales et des attaques de drones contre des bases américaines ont convaincu Washington de la nécessité de renforcer leur présence militaire au Proche Orient. Et d'affiner leurs plans d'évacuations éventuelles de civils. Lire la suite ⮕