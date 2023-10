États-Unis: Joe Biden appelle la Chine à «répondre ensemble aux défis mondiaux»

27/10/2023 - 20:07Le président américain Joe Biden s'est entretenu vendredi avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, appelant la Chine à œuvrer avec les États-Unis pour « répondre ensemble aux défis mondiaux ».

Joe Biden a souligné lors de cet entretien que les États-Unis et la Chine se devaient de «gérer leur relation de manière responsable et de maintenir les lignes de communication ouvertes», selon un communiqué de la Maison Blanche.

