États-Unis: Ivanka Trump devra témoigner au procès civil de son père Donald Trump

Ivanka Trump, fille et proche conseillère de Donald Trump quand il était à la Maison Blanche, devra témoigner au procès civil en cours à New York de son père et de ses deux frères pour fraudes sur la valeur des actifs de la Trump Organization, a décidé ce vendredi 27 octobre le juge au procès.

Ivanka Trump avait annoncé en janvier 2017 qu'elle quittait son poste à la Trump Organization, au moment où elle était devenue, comme son époux Jared Kushner, conseillère de son père Donald Trump à la Maison Blanche. Au sein de la Trump Organization, elle avait notamment le titre de vice-présidente exécutive chargée du développement et des acquisitions.

