États-Unis : hausse « alarmante » des actes antisémites dans les universités et écoles, selon la Maison blanche

États-Unis : hausse « alarmante » des actes antisémites dans les universités et écoles, selon la Maison blancheLa guerre entre Israël et le Hamas suscite de fortes tensions dans les universités américaines les plus prestigieuses, comme à Harvard, où une trentaine d’organisations étudiantes ont publié peu après le 7 octobre un communiqué désignant « le régime israélien pour entièrement responsable...

Le ministre de l’Éducation doit par ailleurs, dans la semaine, se rendre dans une université et participer à une table ronde avec des étudiants juifs. Les ministères de la Justice et de la Sécurité intérieure sont de leur côté, toujours selon le haut responsable de la Maison Blanche, en contact direct avec les universités.

La guerre entre Israël et le Hamas suscite de fortes tensions dans les universités américaines les plus prestigieuses, comme à Harvard, où une trentaine d’organisations étudiantes ont publié peu après le 7 octobre un communiqué désignant « le régime israélien pour entièrement responsable de la violence ». Le texte a provoqué l’indignation de plusieurs responsables politiques et personnalités publiques. headtopics.com

Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

Etats-Unis : Une maison, doté d'un laboratoire de fabrication de drogue, mise en venteElle appartenait à un trentenaire arrêté il y a quelques mois pour avoir tenté de détruire des transformateurs électriques Lire la suite ⮕

Les États-Unis développent une nouvelle bombe nucléaire à gravitéLe département américain de la Défense annonce le développement du B61-13, une variante modernisée des bombes B61, sous réserve de l'approbation du Congrès. Cette nouvelle arme tactique est destinée à faire face aux menaces croissantes et à rassurer les alliés. Lire la suite ⮕

Le tireur responsable d'une tuerie aux États-Unis retrouvé mortAprès une chasse à l'homme, l'auteur d'une des pires tueries récentes aux États-Unis a été retrouvé mort. Il s'est suicidé après avoir tué 18 personnes et blessé 13 autres dans un bowling et un bar-restaurant. Lire la suite ⮕

L'auteur de la tuerie aux Etats-Unis retrouvé mortL'auteur de l'une des pires tueries récentes aux Etats-Unis, ayant tué 18 personnes et blessé 13 autres, s'est suicidé. Les autorités ont retrouvé le corps de Robert Card, armé d'un fusil semi-automatique, dans un semi-remorque sur un site de recyclage. Lire la suite ⮕

Israël et les États-Unis contre le reste du mondeL'Assemblée générale des Nations unies appelle à une trêve humanitaire immédiate dans la bande de Gaza, mais la résolution ne prend pas en compte les conditions nécessaires pour la paix et néglige de condamner le Hamas. Lire la suite ⮕

Comment gérer son argent aux États-UnisDécouvrez les particularités du pays de l'oncle Sam en matière d'argent et les meilleures astuces pour s'y préparer, notamment en ce qui concerne le change de l'euro vers le dollar américain. Lire la suite ⮕