Et si vous achetiez un (vrai) camion de pompiers dans l'Orne ? Les enchères lancées

Ambulances, véhicules légers, véhicules incendies, camion contre les feux de forêt, véhicules de secours routier... Et si vous vous offriez votre camion de pompiers ? Ou votre voiture. Dans l'Orne, il est possible de faire l'acquisition d'un de ces véhicules dans le cadre d'une vente aux enchères organisée sur le site Agorastore.

Des véhicules qui ont évidemment des kilomètres, mais qui sont généralement bien entretenus et qui sortent du parc du SDIS (Syndicat Départemental d'Incendie et de Secours) de l'Orne, remplacés par des matériels à la fois plus récents et plus modernes. Pour les particuliers, bricoleurs ou collectionneursCertains pourront être intéressés pour en faire une deuxième voiture, d'autres pour en faire un utilitaire...

