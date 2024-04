Estelle Nze Minko : 'Moins de pression sur nos épaules'

Estelle Nze Minko , joueuse de l'équipe de France de handball, parle de l'importance du dernier match des qualifications pour l' Euro 2024 contre la Lettonie . Elle souligne que le fait d'être déjà qualifiées rend la rencontre plus facile à aborder et réduit la pression sur l'équipe.

Malgré cela, l'équipe reste motivée à gagner et profite de l'occasion pour se préparer pour les prochaines échéances.

Estelle Nze Minko Équipe De France Handball Qualifications Euro 2024 Lettonie Pression Motivation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Le_Figaro / 🏆 15. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Italiens consomment de moins en moins d’huile d’oliveFace à la flambée des prix, un tiers des consommateurs transalpins a remplacé l’huile d’olive par l’huile de graines, bien moins chère.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Intempéries : les épisodes méditerranéens en mars de moins en moins raresUn épisode méditerranéen a balayé le Sud-Est, samedi 9 et dimanche 10 mars, faisant au moins sept disparus et de nombreux dégâts. Lié à des remontées d’air chaud en provenance de la Méditerranée, l’intensité de ce phénomène météorologique reste difficile à anticiper alors qu’il devient de plus en plus fréquent ces dernières années.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Payez moins cher votre forfait mobile avec cette offre 100 Go à moins de 10€Si vous cherchez un forfait mobile au bon rapport qualité/prix, vous pouvez aller chez Bouygues Telecom en ce moment où le forfait B&You 4G avec 100 Go de données mobiles est disponible à seulement 9,99 €/mois, sans engagement.

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Panneaux solaires : Produire une partie de son électricité devient de moins en moins cher« 20 Minutes » décrypte la nouvelle offre de panneaux solaires à installer soi-même lancée par la marque Avidsen

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Journée du sommeil : les 3 raisons pour lesquelles les Français dorment de moins en moinsCe mardi 12 mars 2024, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance a partagé les résultats de sa nouvelle étude. Fait marquant, les Français dorment de moins en moins. Découvrez les raisons.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Moins de pages, moins cher, l'hebdo Marianne à l'assaut de nouveaux lecteursPagination réduite de moitié, prix passant de 4,40 euros à 3,50 euros, maquette épurée... L'hebdomadaire Marianne inaugure jeudi une nouvelle formule pour relancer ses ventes, en baisse comme pour toute la presse magazine généraliste, sans tailler dans ses effectifs.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »