Est-il possible de prendre trop de vitamine C ? Ce qu'en pensent les nutritionnistes

Pendant la saison des virus hivernaux, nous sommes nombreux à nous préparer une orange pressée la matin ou à avaler un supplément de vitamine C pour booster nos défenses immunitaires.

Cette approche fournit généralement suffisamment de vitamine pour maintenir un système immunitaire fort et sain" insiste la diététicienne.Que se passe-t-il si on prend trop de vitamine C ?Il n'y a pas vraiment de risque de surdosage avec la vitamine C car quand on dépasse ce que le corps peut absorber efficacement, les excès sont éliminés dans les urines.

Friends : 'C'est le Hélène et les Garçons américains, mais avec des acteurs et des scénaristes'Ecoutez L'oeil de Philippe Caverivière du 30 octobre 2023 avec Philippe Caverivière. Lire la suite ⮕

Inauguration de la résidence l'Oasis à Castelnau-le-LezCette résidence, idéalement conçue pour les étudiants et les jeunes actifs, se situe au pied de l’arrêt de tram 'centurion'. Pensée pour le 'bien vivre', l’Oasis propose des lieux de vie favorisant l’échange avec notamment un jardin central, une salle commune/ espace de coworking donc les murs intérieurs comme extérieur ont été habillés par l’artiste Atelier Galice (Audrey Chiono). Les acteurs du projet présents sur place L’inauguration de la résidence l’Oasis, s’est déroulée le jeudi 19 octobre à 12h. Rencontre avec les principaux acteurs des projets : M. Frédéric Lafforgue : Maire de Castelnau-le-Lez M. Philipe Rubio : Architecte du projet M. Laurent Romanelli : Président Groupe M&A M. Xavier Bringer : Directeur général Groupe M&A La cérémonie s’est tenue au sein de la résidence et avec pour toile de fond son îlot central végétalisé, qui est une véritable oasis. Pour Laurent Romanelli, président du groupe M&A : Une résidence, c’est le travail des équipes M&A qui co-construisent avec les élus, les collectivités, les entreprises et acteurs locaux, les artistes et les habitants. La particularité de ce projet : l’îlot central végétalisé, un lieu de fraîcheur et de rencontre. Mais également, une salle de coworking mise à disposition pour les résidents Lire la suite ⮕

Alerte orange aux intempéries dans plusieurs départements françaisLes départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime et de la Charente sont placés en vigilance orange pour les risques de pluie et d'inondation. La Charente-Maritime est également en vigilance orange pour les risques de crue, tout comme la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Enfin, la Vendée est en vigilance orange pour les risques de vagues-submersion. Des épisodes pluvieux importants sont attendus dans ces régions, avec des cumuls de précipitations élevés. D'autres régions, comme le Sud-Est, seront également touchées par des pluies marquées. Lire la suite ⮕

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes. Lire la suite ⮕

L'After Foot : une nouvelle génération prend les commandesAvec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau. Les soirs de Ligue des Champions, Jérôme Rothen rejoindra la bande pour les matchs du PSG et Mamadou Niang pour les matchs de l’OM. Nicolas Vilas sera aux commandes pour faire vivre les matchs dans l’After Live. Cette année, Thibaut Giangrande pilotera l’ « After Foot » le vendredi et samedi. Le Top de l'After Foot - Jean-Michel Larqué : "On est dans l'insécurité permanente !" + Daniel Riolo : "Stop ! Les déplacements de supporters, c'est terminé" - 29/10 Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport ! L’After foot, c’est LE show d’après-match et surtout la référence des fans de football depuis 15 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois et Nicolas Jamain avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d’après-match et les débats animés entre supporters, experts de l’After et auditeurs. RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l'actualité et sur l'interactivité avec les auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France Lire la suite ⮕

L'After Foot : une nouvelle génération prend les commandesAvec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau. Les soirs de Ligue des Champions, Jérôme Rothen rejoindra la bande pour les matchs du PSG et Mamadou Niang pour les matchs de l’OM. Nicolas Vilas sera aux commandes pour faire vivre les matchs dans l’After Live. Cette année, Thibaut Giangrande pilotera l’ « After Foot » le vendredi et samedi. Le Top de l'After Foot - Jean-Michel Larqué : "On est dans l'insécurité permanente !" + Daniel Riolo : "Stop ! Les déplacements de supporters, c'est terminé" - 29/10 Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport ! L’After foot, c’est LE show d’après-match et surtout la référence des fans de football depuis 15 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois et Nicolas Jamain avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d’après-match et les débats animés entre supporters, experts de l’After et auditeurs. RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l'actualité et sur l'interactivité avec les auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France Lire la suite ⮕