"Il est anormal qu'un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, fait un calcul électoral bien dégueulasse, en refusant de condamner la dimension terroriste du Hamas"Nourrisson tué par balle à Milly-la-Forêt: la mère va être présentée à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen

France Actualités

Essonne: un camion s'est encastré dans une grange à Mespuits, le chauffeur hospitaliséL'accident s'est produit tôt ce vendredi 27 octobre au niveau de la route D63 à Mespuits. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés. Lire la suite ⮕

Radars automatiques: 20 ans de recettes, d'appareils saccagés et de vies sauvéesVIDÉO - Le 27 octobre 2003 était inauguré le 1er radar automatique en Essonne. Lire la suite ⮕

Essonne : Etréchy accueille la ferme solaire citoyenne la plus grande d'Ile-de-FranceLa centrale solaire électrique de 5,5 hectares mis en route par la Communauté de communes Juine et Renarde vient d'être inaugurée. L'un de ses actionnaires, Energie Partagée, a déjà aidé à mettre en place 350 projets d'énergie citoyenne en France. Lire la suite ⮕

Essonne : Un nourrisson de trois mois tué par balle, son père en garde à vueLa mère de l’enfant, touchée au thorax, a également été transportée à l’hôpital en urgence à absolue Lire la suite ⮕

Il louait des logements « à la découpe » dans l’Essonne, un marchand de sommeil condamnéUn homme âgé de 63 ans a été condamné en appel à un an de prison avec sursis pour avoir loué des logements « à la découpe » et insalubres dans une vaste copropriété de Grigny (Essonne). Il devra aussi régler une amende de 100 000 € et verser au total plus de 30 000 € de dommages et intérêts aux parties civiles. Lire la suite ⮕

Un nourrisson tué par balles et une femme grièvement blessée dans l'EssonneUn nourrisson de trois mois a été mortellement blessé par balle et une femme présentée comme sa mère retrouvée grièvement blessée dans l'Essonne. Le père a été placé en garde à vue. Lire la suite ⮕