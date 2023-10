Essonne: 120 Français ont participé à la finale du tournoi des quartiers

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc...

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, fait un calcul électoral bien dégueulasse, en refusant de condamner la dimension terroriste du Hamas"Nourrisson tué par balle à Milly-la-Forêt: la mère va être présentée à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen

Un chef cuisinier offre 120 kilos de tomates aux Restos du Cœur du VaucluseUn agriculteur a décidé d'arracher ses plants de tomates, un chef cuisinier souhaite les offrir aux Restos du Cœur et ce sont ainsi 120 kilos de tomates toutes fraîches qui arrivent dans l'association du Vaucluse. Lire la suite ⮕

Vivre jusqu’à 120 ans ?Rallonger la vie et vivre jusqu'à 120 ans ? Pourquoi pas, pour Fanny… mais par où et comment on la rallonge ? Lire la suite ⮕

Radars automatiques: 20 ans de recettes, d'appareils saccagés et de vies sauvéesVIDÉO - Le 27 octobre 2003 était inauguré le 1er radar automatique en Essonne. Lire la suite ⮕

La bonne santé du jeu vidéo français en 2022L'industrie française du jeu vidéo s'est plutôt bien portée en 2022, selon le baromètre du syndicat national du secteur. La situation pourrait être assez différente pour 2023. Lire la suite ⮕

Essonne : Etréchy accueille la ferme solaire citoyenne la plus grande d'Ile-de-FranceLa centrale solaire électrique de 5,5 hectares mis en route par la Communauté de communes Juine et Renarde vient d'être inaugurée. L'un de ses actionnaires, Energie Partagée, a déjà aidé à mettre en place 350 projets d'énergie citoyenne en France. Lire la suite ⮕