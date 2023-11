Espagne : Luis Rubiales suspendu trois ans par la FIFA !

L'affaire avait provoqué un sacré scandale lors de la finale de la Coupe du monde féminine. Coupable d'avoir embrassé Jenni Hermoso, l'une des joueuses, sur la bouche sans son consentement, le président de la Fédération Luis Rubiales a été embarqué dans un gros scandale, le poussant après une résistance bien surprenante à finalement céder son tablier.

Coupable d’infraction à l’article 13 du Code disciplinaire de la FIFA, Luis Rubiales, ancien président de la Fédération Espagnole de Football, s’est vu infliger par la Commission de Discipline de la FIFA une interdiction d’exercer toute activité relative au football aux niveaux national et international pour une durée de trois ans.

Les faits qui lui sont reprochés sont survenus lors de la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, tenue le 20 août 2023. M. Rubiales faisait déjà l’objet d’une suspension provisoire de 90 jours. headtopics.com

Les termes de la décision de la Commission de Discipline de la FIFA lui ont été notifiés aujourd’hui. En vertu des dispositions applicables du Code disciplinaire de la FIFA, M. Rubiales dispose de dix jours pour demander les motifs de la décision, lesquels seront, le cas échéant, publiés sur le portail legal.fifa.com. Il lui est également possible d’interjeter appel auprès de la Commission de Recours de la FIFA.

La FIFA souhaite réaffirmer son engagement en faveur de la protection de l’intégrité de chaque individu, ainsi que du respect des règles de bonne conduite.La FIFA suspend l'ancien président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, pendant trois ans de toute activité liée au football en raison d'une infraction à l'article 13 du Code disciplinaire de la FIFA. headtopics.com

