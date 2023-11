Espagne : deux migrants retrouvés morts à bord d’un bateau secouru aux Canaries

Sur les photos fournies par les sauveteurs et prises au moment du sauvetage en mer, on peut apercevoir une longue pirogue complètement surchargée de migrants dont certains lèvent les bras vers le ciel.L’embarcation de fortune, à bord de laquelle se trouvaient 209 personnes au total, dont 154 hommes, 21 femmes et 34 mineurs, a été secourue à 15 kilomètres au sud de Tenerife, ont annoncé les sauveteurs en mer espagnols.

D’après les sauveteurs, d’autres personnes de ce bateau n’étaient pas « en très bon état » de santé. L’autorité ne disposait pas d’éléments supplémentaires sur l’identité de ces deux personnes décédées, ni sur la cause de leur mort.

Les moyens destinés à freiner l'immigration clandestine seront renforcés aux Canaries, des îles situées au large des côtes nord-ouest de l'Afrique qui font face actuellement à un nombre record d'arrivées de migrantsLes migrants ont été conduits au port de Los Cristianos, à Tenerife, où ils sont arrivés vers 10 h 20. headtopics.com

Au total, 23 537 migrants sont arrivés aux Canaries entre le 1er janvier et le 15 octobre, soit 79 % de plus qu’à la même période en 2022, d’après les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur. Des ONG font régulièrement état de naufrages meurtriers - dont les bilans non officiels se chiffrent, selon elles, en dizaines, voire en centaines de morts - dans les eaux marocaines, espagnoles ou internationales.

