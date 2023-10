Espagne: à peine de retour en sélection après l'affaire du baiser forcé, Jenni Hermoso marque déjà

La milieu espagnole Jenni Hermoso a offert la victoire vendredi à la Roja face à l'Italie (1-0) pour son premier match depuis l'affaire du baiser forcé que lui a donné l'ex-président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales au soir du sacre mondial, le 20 août dernier.

"Me protéger de quoi, ou de qui?", s'était interrogée l'ancienne joueuse du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, rappelée pour ce match contre l'Italie et le suivant, le 31 octobre en Suisse. Rubiales inculpé Le 20 août dernier, dans les minutes ayant suivi le sacre mondial de la Roja à Sydney, Luis Rubiales l'avait embrassée par surprise sur la bouche.

Attentat du 16 octobre à Bruxelles: arrestation en Espagne d’un suspect en EspagneLa police espagnole a annoncé vendredi avoir arrêté une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat du 16 octobre à Bruxelles, dans lequel deux Suédois avaient été tués, sans fournir d’éléments sur son identité et sa nationalité. Lire la suite ⮕

Football. Jenni Hermoso a rejoué avec l’Espagne pour la première fois depuis le baiser forcéPour la première fois depuis l’histoire du baiser forcé de Luis Rubiales envers Jenni Hermoso, lors de la finale de la Coupe du monde féminine, cette dernière vient de rejouer pour la Roja. Elle est entrée en jeu à la 68e minute au cours du match de Ligue des nations entre l’Espagne et l’Italie. Lire la suite ⮕

Barça: Luis Rubiales serait intervenu pour permettre à Busquets d'éviter une suspension et de jouer un...Le journal espagnol El Confidencial révèle ce jeudi que Luis Rubiales, ancien président de la fédération espagnole ayant démissionné suite à son baiser forcé à Jenni Hermoso, serait intervenu en 2019 afin de permettre à Sergio Busquets de participer à un Clasico pour lequel il aurait dû être... Lire la suite ⮕

Espagne : plus de 200 000 mineurs auraient agressés sexuellement par des religieuxD’après le résultat publié ce vendredi 27 octobre d’un vaste sondage réalisé par une commission d’enquête indépendante, 0,6 % de la population adulte espagnole dit avoir été agressé sexuellement dans l’enfance par des religieux. Lire la suite ⮕

Espagne: la croissance a ralenti à 0,3% au troisième trimestreLa croissance économique a légèrement ralenti au troisième trimestre en Espagne pour atteindre 0,3%, en raison principalement de mauvais résultats du côté des exportations, selon une estimation provisoire publiée vendredi par l’Institut national des statistiques (INE). Lire la suite ⮕