Espagne: à Barcelone, un musée regroupant des œuvres censurées ouvre ses portes

Le «Museu de l’Art Prohibit» («musée de l’Art interdit» en français) a ouvert ses portes à Barcelone, ce jeudi 26 octobre 2023.Une vierge dénudée, des escarpins sur des tapis de prières, des portraits d'opposants politiques en Lego ou encore un dictateur dans un frigo à sodas... Toutes ces œuvres ont été un jour censurées, retirées des expositions.

Je pensais que ce serait ancien, parce que pour moi, aujourd'hui, on est plus ouverts d'esprits, je ne pensais pas que c'était possible encore aujourd'hui la censure. Et je pensais que ça allait être dans les pays en dictature ou les pays assez sensibles et pas dans les pays comme la France qui sont des démocratiesBlasphématoires, obscènes, ou politiquement incorrectes...

Attentat du 16 octobre à Bruxelles: arrestation en Espagne d’un suspect en EspagneLa police espagnole a annoncé vendredi avoir arrêté une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat du 16 octobre à Bruxelles, dans lequel deux Suédois avaient été tués, sans fournir d’éléments sur son identité et sa nationalité. Lire la suite ⮕

Attentat du 16 octobre à Bruxelles: arrestation en Espagne d'un suspect en EspagneLa police espagnole a annoncé vendredi avoir arrêté une personne soupçonnée d'être impliquée dans l'attentat du 16 octobre à Bruxelles, dans lequel deux Suédois avaient été tués, sans fournir d'éléments sur son identité et sa nationalité. Lire la suite ⮕

À Barcelone, le musée de l'Art interdit met les œuvres censurées à l'honneurAvis aux amateurs d'audaces artistiques et de provoc' en tout genre : un musée dédié aux oeuvres censurées ouvre ses portes à Barcelone. Lire la suite ⮕

À Barcelone, la gentrification fait fuir les jeunes talentsLes start-up barcelonaises ont désormais du mal à recruter des professionnels à l’étranger. En cause : le coût des loyers dans la capitale catalane, rapporte le quotidien espagnol “El País”. Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 28 octobre – LigaNotre pronostic : nul entre le FC Barcelone et le Real Madrid (3.65) Lire la suite ⮕

Avant FC Barcelone-Real Madrid : Le Clasico est-il encore un 'événement' ?Le FC Barcelone et le Real Madrid vont s'affronter samedi pour le premier Clasico de la saison. Mais le duel entre les deux équipes semble manquer d'intérêt... Lire la suite ⮕