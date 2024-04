Escroquerie en ligne : attention aux fausses annonces

Pour obtenir vos précieuses coordonnées bancaires , les escrocs développent sans cesse de nouvelles techniques bien huilées. La dernière en date a été repérée par » a publié une annonce des plus douteuses.

Elle mentionne tout d’abord une augmentation des tarifs, alors que la dernière en date à Reims remonte au mois d’août 2023, et incite les utilisateurs à faire une demande pour obtenir une carte Grand RLe lien de la publication renvoie en réalité vers un site Internet frauduleux, dont le seul objectif est de récupérer le numéro de votre carte bleue. L’arnaque n’est d’ailleurs pas réservée à la métropole de Reims. Nos confrères deFace à ce genre de publication, plusieurs indices doivent éveiller les soupçon

Escroquerie En Ligne Fausses Annonces Coordonnées Bancaires

