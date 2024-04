Escroquerie à la Sécurité sociale et aux mutuelles dans les Hautes-Pyrénées

Les quatre complices ont été placés en garde à vue le 2 avril, où ils ont reconnu leur volonté de s’enrichir sur le dos de la Sécurité sociale et de plusieurs mutuelles. Trois présidents d’enseignes d’optique des Hautes-Pyrénées et un médecin d’un département voisin sont soupçonnés d’avoir escroqué plus de 150.000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) des Hautes-Pyrénées , et 70.000 euros à plusieurs mutuelles, rapporte la Dépêche du Midi.

Le médecin est suspecté d’être le complice des opticiens, par le biais d’ordonnances complaisantes. Des véhicules de luxe saisis L’enquête a démarré en 2023 après une plainte de la CPAM auprès de la procureure de la République de Tarbes. « La CPAM a constaté des anomalies sur les remboursements grâce à des signalements de particuliers, et les mutuelles ont également détecté des anomalies grâce à des logiciels d’intelligence artificielle », précise la gendarmerie à la Dépêch

Escroquerie Sécurité Sociale Mutuelles Hautes-Pyrénées CPAM

