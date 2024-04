Escroquerie à l'assurance maladie : 3 opticiens placés en garde à vue

Plus de 150 000 euros de préjudice pour la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, et 70 000 euros pour plusieurs mutuelles. 3 opticiens des Hautes-Pyrénées ont été placés en garde à vue le 2 avril par les enquêteurs de la Brigade des recherches de la compagnie de gendarmerie de Tarbes, car soupçonnés d’être à la tête d’une escroquerie d’ampleur.

Confrontées aux éléments recueillis par les gendarmes, qui ont enquêté pendant plusieurs mois, les personnes impliquées dans cette affaire ont reconnu avoir sciemment fraudé pour s’enrichir. Les investigations ont débuté en 2023 après que la CPAM a déposé plainte auprès de la procureure de la République Bérengère Prud’homme. Un médecin soupçonné de complicit

