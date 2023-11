Escalade. La vidéo de l’instant où la française Oriane Bertone s’est qualifiée pour les JO 2024

Sur son compte X (anciennement Twitter), la fédération française de la montagne et de l’escalade a publié une vidéo de

Dimanche 29 octobre 2023, elle a remporté le combiné du Tournoi de qualification olympique de Laval, qui se tenait à l’Espace Mayenne.

Oriane Bertone se qualifie pour les JO de Paris 2024Devant un public mayennais bouillant, Oriane Bertone, les larmes aux yeux, a donné rendez-vous l'été prochain aux JO de Paris 2024. La Française de 18 ans et crack de l'escalade tricolore depuis son plus jeune âge a bien assumé son statut de favorite pour remporter à Laval le tournoi européen de qualification et ainsi s'offrir le sésame olympique, promis seulement à la vainqueure. Lire la suite ⮕

Oriane Bertone, vice-championne du monde de bloc, se qualifie pour les JO-2024La grimpeuse française Oriane Bertone a remporté le tournoi de qualification européen d'escalade en combiné bloc et difficulté, validant ainsi son billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Lire la suite ⮕

Qualifiée pour les JO 2024, Oriane Bertone, ça devient sérieuxEn décrochant son billet pour les JO, dimanche, en tant que grande favorite, deux mois après sa médaille d'argent aux Championnats du monde, la grimpeuse bleue de 18 ans Oriane Bertone a prouvé qu'elle a passé un cap mentalement. Lire la suite ⮕

L'équipe de France d'escalade se qualifie pour les JO de Paris 2024Quatre grimpeurs tricolores ont validé leur place en finale du tournoi européen de qualification pour Paris 2024, offrant une belle journée de compétition à l'équipe de France d'escalade. Deux femmes et deux hommes, membres de la jeune génération bleue, se sont imposés comme les favoris en survolant la demi-finale devant 1 500 spectateurs. Seulement deux billets pour les deux vainqueurs seront synonymes de JO l'été prochain. Lire la suite ⮕

Une Réunionnaise de 18 ans qualifiée pour les Jeux olympiques de ParisOriane Bertone, une grimpeuse de 18 ans, s'est qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris en combiné bloc-escalade. Elle a brillé lors du tournoi européen de qualification olympique. Oriane se sent incroyablement heureuse et reconnaissante d'avoir obtenu son ticket pour les JO à domicile. Lire la suite ⮕

