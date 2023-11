ESB Bois & Paysage ouvre une boutique à Crouttes

Nous acceptons les chèques énergie.

LESECHOS: Voiture électrique : Renault lance Ampere dans un paysage incertainLa nouvelle entité électrique comptera au capital les alliés historiques de la marque au losange, Nissan et Mitsubishi. Une partie du capital sera également mise en Bourse l'année prochaine. Mais le contexte économique reste compliqué.

CNEWS: Les lauréats du concours de photographie de paysage du Royaume-Uni annoncésLes juges du «UK Landscape Photographer of the Year (LPOTY)» ont annoncé le 25 octobre, le palmarès de la 16e édition de ce concours qui récompense chaque année les meilleurs clichés de paysages du Royaume-Uni. Alors que plus de 17.000 images étaient en lice cette année, c'est la puissante et déchirante photo d'une lande dévastée après un incendie dans le sud de l'Angleterre, œuvre de Mik Dogherty, qui a décroché la première place du «Landscape Photographer of the Year». Parallèlement au concours général, se tient une compétition réservée aux candidats âgés de 18 ans ou moins, qui comprend quatre catégories. L'un de ces quatre lauréats se voit attribuer le prix du «Jeune Photographe paysagiste de l'année». Cette année, le prix a été adjugé à Aaron Northwood pour sa somptueuse prise de vue d'un vénérable chêne sous la neige, réalisée à Craven Arms, dans le Shropshire, au centre de l'Angleterre. grand prix et lauréat catégorie «changement dans le paysage» «After the Fire» ©Mik DOGHERTY/Landscape Photographer of the Year 2023Mik Dogherty a été couronné par la plus haute distinction du concours, à savoir le titre de «Photographe paysagiste de l'année» pour sa superbe et bouleversante photo d'un paysage de lande et de forêt portant les stigmates du violent incendie qui a ravagé cette partie du parc national de New Forest, situé dans le sud de l'Angleterre

OUESTFRANCE: Faites le plein de bois avant l’hiver avec la Bourse du bûcheronnage du Marais PoitevinsAlors que beaucoup de bois « se perd » dans le marais ; alors que de nombreux bûcherons amateurs cherchent du bois à faire, le Syndicat des Propriétaires Fonciers du Marais Poitevin a créé il y a un an la « Bourse au bûcheronnage ».

MIDILIBRE: Mélissa et Fred présentent 'Parents', un spectacle ' sans langue de bois' à la Maison du Peuple'Un spectacle dans la lignée de nos vidéos, écrit par des parents pour des parents...'

LESECHOS: Chauffage au bois : Finoptim investit dans son site de productionInstallée dans l'agglomération de Grenoble, l'entreprise développe depuis 2013 des équipements de chauffage au bois. Elle s'agrandit et rénove son site de production.

ACTUFR: Près de Rouen, une commune projette d'implanter une chaufferie à bois pour remplacer le gazLa Ville du Mesnil-Esnard (Seine-Maritime) envisage de construire une chaufferie centralisée à bois pour ses bâtiments communaux, au lieu du chauffage au gaz. Explications.

