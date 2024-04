Erreur médicale tragique à l'hôpital de Bulovka à Prague

Une erreur médicale tragique a secoué l’hôpital universitaire de Bulovka à Prague (République tchèque). Une femme enceinte, venue pour un simple examen de routine, a accidentellement subi un avortement, le 25 mars 2024.

La victime, une ressortissante étrangère, a été confondue avec une autre patiente aux origines similaires, rapporte le média tchèque« Selon les résultats obtenus jusqu’à présent, à la suite de graves violations et du non-respect du règlement intérieur par les employés concernés, une opération a été lancée sur un patient mal identifié ». Par erreur, les médecins ont pratiqué un curetage sur la patiente, une opération consistant à vider le contenu de l’utérus après une fausse couche ou un accouchement, alors que l’opération était normalement destinée à une autre femme, asiatique également

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OuestFrance / 🏆 60. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Une femme enceinte subit par erreur un avortement dans un hôpital de PragueUne femme enceinte a subi par erreur un avortement dans un hôpital de Prague, lundi 25 mars, après avoir été confondue avec une autre patiente. Le curetage a été pratiqué sur la mauvaise patiente, provoquant une fausse couche.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Une dermatologue révèle l’erreur à ne plus commettre pour une peau du visage plus belleOn le fait tous durant notre skincare, un dermatologue s’explique sur cette fâcheuse manie qu’on ferait mieux de jeter aux oubliettes !

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »

Tarn: devenue hémiplégique après une erreur médicale, elle obtient 600.000 euros et une rente à vieDevenue en partie paralysée en 2017 après une rupture d'anévrisme, une quadragénaire du Tarn a obtenu justice. L'hôpital d'Albi, qui l'a prise en charge, a été condamné et doit désormais lui verser 600.000 euros et 7.000 euros par trimestre de rente à vie.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

À Relans, un incendie détruit une maison et se propage à une autre : une femme brûléeCe mardi 25 mars 2024, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Relans pour un feu d'habitation. Une femme âgée de 88 ans dans un état grave a été transportée à l'hôpital.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Une maison soufflée par une explosion dans le Finistère, une mère et son fils décédésUne maison d’habitation a explosé ce mardi 19 mars 2024, à Telgruc-sur-Mer, dans la presqu’île de Crozon (Finistère). La famille se trouvait à l’intérieur au moment des faits. Selon les premiers éléments, deux personnes, dont un mineur, ont péri dans le sinistre.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Doubs : Une peau et une tête d’ours découverts dans une fourgonnetteLors d’un contrôle routier, un étrange carton a été découvert à bord d’un véhicule immatriculé en Lituanie

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »