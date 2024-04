Éric Cantona se confie sur son amour pour Rachida Brakni

Plus amoureux encore qu'au premier jour ! Invité ce mercredi 3 avril dans le célèbre studio de l'émission En aparté sur Canal+, l'ancien footballeur international reconverti dans la comédie et le cinéma, Éric Cantona, s'est confié sur son amour et sur l'admiration qu'il éprouve pour la femme avec laquelle il partage sa vie depuis plus de 15 ans, Rachida Brakni.

Questionné à son propos par Nathalie Lévy, l'ex-sportif devenu artiste n'a pas tari d'éloges : 'On s'est rencontrés sur le plateau de 'L'Outremangeur'. Déjà, c'est une immense actrice. C'est une immense actrice et une femme extraordinaire Je peux parler pendant trois heures !' a-t-il affirmé, avant que Nathalie Lévy ne lui demande ce qu'il y avait d'elle en lui. Après un temps de réflexion, le père de Raphaël, Joséphine, Emir et Selma a expliqué partager avec son épouse 'les mêmes valeurs' humaines : 'Je crois qu'on partage les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs de famille, d'amitié, les mêmes valeurs d'humanit

