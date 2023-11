Equipe de France : la sortie incroyable de Pogba après l'affaire de tentative d'extorsion

Depuis de longs mois maintenant, Paul Pogba traverse un vrai calvaire. Le contrôle positif récent et les blessures ont suivi une affaire bien plus grave, celle de la tentative d'extorsion de fonds à laquelle Paul Pogba est confronté depuis près d'un an et demi. Pourtant, une déclaration assez incroyable de la Pioche dans cette affaire. Alors que plusieurs de ses proches amis semblent impliqués, Pogba ne semble pas leur en tenir rigueur.

De leur côté, comme l'explique toujours l'AFP, ces cinq proches de Pogba nient catégoriquement avoir voulu escroquer le milieu international français, se présentant comme des « victimes » de braqueurs, agressés eux-mêmes car Pogba « refusait de payer ».

Paul Pogba : l'amitié malgré la séquestrationLors d'une confrontation judiciaire, Paul Pogba assure à ses proches soupçonnés d'avoir joué un rôle dans sa séquestration qu'ils auront toujours une place dans son cœur. Lire la suite ⮕

Chambrage de Mbappé : un capitaine de l’équipe de France peut-il faire ça ?Mbappé a beaucoup fait parler de lui à Brest, au-delà de son doublé. Lire la suite ⮕

Equipe de France : la colère de Giroud après sa sortie à NaplesOlivier Giroud, l'attaquant de l'équipe de France, n'a pas du tout apprécié de sortir en fin de match lors du choc Naples – AC Milan. Lire la suite ⮕

Bilan de la Coupe du Monde de Rugby 2023 : échec pour l'équipe de FranceMoins d'un an avant les Jeux olympiques de Paris, la Coupe du Monde de Rugby 2023 est vue comme un test miniature. Malheureusement, le XV de France a été éliminé prématurément, ce qui constitue un échec pour l'équipe. Les supporters et les joueurs critiquent l'arbitrage permissif lors du quart de finale contre l'Afrique du Sud. Lire la suite ⮕

Gilles Simon en discussion pour devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France de tennisGilles Simon a annoncé qu'il était en discussion avec le président de la Fédération française de tennis pour devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Un rendez-vous est prévu la semaine prochaine pour discuter de cette éventualité. Lire la suite ⮕

Enzo Mocquillon sélectionné en équipe de France U21 pour les Mondiaux de futnetEnzo Mocquillon, jeune footballeur de 17 ans, a été sélectionné en équipe de France U21 pour les Mondiaux de futnet en République Tchèque. Il a impressionné lors du stage de pré-sélection avec ses qualités techniques et son dynamisme en attaque. Son oncle, Mathieu Mocquillon, avait déjà remporté une médaille de bronze lors de ce championnat du monde. Lire la suite ⮕