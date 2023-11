Épidémie de congés maladie aux États-Unis

“Le nombre de journées de congé maladie que les Américains prennent chaque année a grimpé en flèche depuis la pandémie”,

sur la base de données sur la masse salariale des employés du pays. L’analyse réalisée par la société de gestion de la paie Gusto montre que, depuis le début de l’année, 30 % des employés de bureau ayant accès à des congés de maladie payés en ont utilisé, contre 19 % en 2019.

Ce sont les employés âgés de 25 à 34 ans qui ont le plus recours à ces congés maladie, avec un taux d’utilisation qui a bondi de 45 % par rapport à avant la pandémie.pour expliquer le phénomène ? D’abord, le Covid-19 et une hausse de maladies telles que le virus respiratoire syncytial (VRS), très contagieux, qui peut entraîner plusieurs jours d’arrêt de travail. headtopics.com

“les manageurs et les responsables des ressources humaines attribuent également ce bond à un changement plus important dans la manière dont de nombreux Américains voient leur travail”. Une spécialiste des ressources humaines de Sacramento, Lisa Frydenlund, a pris un congé en raison de la frustration générée par un nouveau logiciel :Un gestionnaire de projets de Chicago, Darren Smith, qui avait perdu son emploi lors du confinement en 2020, a reçu la permission de quitter le travail quelques heures après être arrivé :Chef comptable pour la firme immobilière LivingNY, Donna Ruscingno affirme que les fréquents changements...

Les États-Unis renforcent les restrictions sur les semi-conducteurs chinoisLes États-Unis vont imposer de nouvelles restrictions pour empêcher la Chine de contourner les sanctions sur les semi-conducteurs, indispensables au développement de l'IA. Les fabricants chinois avaient trouvé une astuce en proposant des produits similaires aux puces Nvidia, mais cette faille sera comblée par les mesures américaines. Lire la suite ⮕

Les États-Unis renforcent les restrictions sur les exportations de semi-conducteurs vers la ChineLa secrétaire américaine au Commerce annonce de nouvelles mesures pour limiter les exportations de semi-conducteurs vers la Chine, nécessitant une licence d'exportation. Les restrictions s'étendent également à d'autres pays. Les entreprises américaines spécialisées dans les puces expriment leur inquiétude quant à l'impact sur l'écosystème technologique américain. La Chine réagit déjà aux restrictions précédentes. Lire la suite ⮕

Les États-Unis appellent Israël à faire la distinction entre le Hamas et les civils palestiniensLes États-Unis demandent à Israël de prendre des mesures pour différencier les terroristes du Hamas des civils palestiniens dans ses opérations militaires à Gaza. Lire la suite ⮕

Les États-Unis appellent Israël à faire la distinction entre le Hamas et les civils palestiniensLes États-Unis ont demandé à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires pour différencier ses opérations militaires entre le Hamas et les civils palestiniens. L'armée israélienne intensifie ses bombardements et ses opérations terrestres dans la bande de Gaza. Lire la suite ⮕

Les Etats-Unis appellent Israël à faire la distinction entre le Hamas et les civils palestiniensPour la première fois, les Etats-Unis ont clairement appelé Israël à faire « la distinction » entre le Hamas et les civils palestiniens, alors que Jérusalem ne cesse d’augmenter ses bombardements et ses incursions armées dans le territoire sous blocus total. Lire la suite ⮕

Les États-Unis développent une nouvelle bombe nucléaire à gravitéLe département américain de la Défense annonce le développement du B61-13, une variante modernisée des bombes B61, sous réserve de l'approbation du Congrès. Cette nouvelle arme tactique est destinée à faire face aux menaces croissantes et à rassurer les alliés. Lire la suite ⮕