Epic Games attaque Google en justice pour monopole illégal

L'affaire commence à remonter, mais elle n'a toujours pas été réglée en justice. Epic Games attaque Google devant le tribunal de San Francisco, mettant en cause les frais d'achat dans les applications. Pour lui, Google possède un monopole illégal avec sa boutique dans Android. Après le procès ayant opposé Epic à Apple, c'est au tour de Google de se défendre face à la justice américaine.

Le journaliste de The Verge Sean Hollister a pu être présent à l'audience et rapporte les relations entre Epic Games et Google, mais pas uniquement. Epic Games avait un projet avec Activision-Blizzard King Des documents internes à l'entreprise révèlent que fin 2019, Epic Games réfléchissait à un plan pour contourner Google. The Verge le décrit : il consistait à créer un magasin de jeux mobiles soit avec Activision-Blizzard King (ABK) et Supercell, soit tout seul. Une boutique qui aurait permis de télécharger Call of Duty : Mobile, Diablo Immortal, Clash Royale, Candy Crush ou encore Fortnit





