Envoyé spécial : Violences faites aux femmes

Deux jours avant la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, «Envoyé spécial» consacre ce jeudi 23 novembre son émission à ce thème, dans un format innovant. Élise Lucet interviendra au cœur des reportages pour décrypter certaines situations ou faire réagir des témoins.

Quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre le fléau des violences faites aux femmes ? Comment prendre en charge l’entourage des victimes de féminicides ? La société française a-t-elle vraiment évolué, après le scandale #MeToo et les nombreuses campagnes de prévention ? Toutes les réponses dans cette émission spéciale. Sommaire et reportages d’Envoyé Spécial du 23 novembre 2023Certaines poussent des cris de dindon pour faire fuir les agresseurs, d’autres retournent les insultes avec virulence, la plupart passent leur chemin, tête baissée, comme une acceptation fataliste de la situatio





