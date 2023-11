Envoyé spécial : sommaire et reportages de l'émission de ce jeudi 2 novembre 2023 sur France 2 (Extrait

Un reportage de Laura Orosemane, Jonas Juliette, Brice Gouronnec, Julien Pelletier, Maxime Cayot, Anne-Laure Marcault.Elodie et Julien travaillent, ils gagnent 4 000 euros à eux deux, mais depuis huit mois, ils sont obligés de vivre au camping. Alizée, 30 ans, est salariée en CDI dans les assurances mais cherche sans succès un appartement à louer.

Julien Goudichaud a passé sept ans sur les plages du Nord-Pas-de-Calais. Sept années à nouer des liens avec les migrants mais aussi avec les passeurs qui organisent le trafic vers la Grande-Bretagne. Après avoir filmé de nombreux départs en camion ou en canot pneumatique, Julien a réussi à négocier une place et il a pu effectuer la traversée sur un de ces bateaux gonflables surchargés.

🔴 Prêts refusés, taux d’intérêts très élevés et montants empruntés limités : la galère pour devenir propriétaire. — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) October 31, 2023 Le sommaire est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être adapté en fonction de l’actualité.

