Environnement. Le groupe Roullier montré du doigt pour ses achats d’acide phosphorique en Tunisie

Merci de saisir votre adresse e-mailAu sud de la Tunisie, la ville portuaire de Gabès abrite un vaste complexe industriel de fabrication d’acide phosphorique et d’engrais minéraux. La matière première, le phosphate, est extraite dans les carrières de Gafsa, au sud-ouest, avant d’être transformée par une entreprise publique : le Groupe Chimique Tunisien (GCT).

« La Tunisie transforme actuellement plus de 80 % de sa production de phosphate en acide et engrais », se félicite GCT sur son site Internet. Or, cette production ne se fait pas sans conséquence sur l’environnement.« Les déchets, appelés « phosphogypse », sont directement jetés dans la mer Méditerranée. Les quantités sont astronomiques : entre 10 000 et 15 000 tonnes de rejets par jour, soit environ cinq millions de tonnes par an »,

