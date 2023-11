ENTRETIEN. Michaël Youn : « Je me suis fabriqué en même temps que le Morning Live »

tous les vendredis. On accueillait quelqu’un qui nous détestait, qui nous avait écrit ou qui nous avait téléphoné, et on essayait de discuter avec. Quand on est grande gueule, c’est normal de recevoir en retour d’autres grandes gueules et d’assumer. Parfois, ça fait mal, je ne vais pas vous mentir. Quand vous passez deux ou trois ans de votre vie à fabriquer un film qui se fait massacrer par la critique et le public, ça ne fait pas plaisir.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEWSACTUAL1: « Le Morning night » ce jeudi 2 novembre 2023 sur M6 : qui sont les invités de Michaël Youn ? (Bande-annonce)'Flexitarien, flexitarienne !' 🎤Le Morning Night is de retour, avec MichaelYoun and the plus grand ! LeMorningNight, demain à 21:10 sur M6 📺 pic.twitter.com/UnpDDOZEsd

La source: NewsActual1 | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: Entretien des deux cimetières d’Alès : une grande révolution en perspectiveL’arrêt de l’utilisation de désherbant amène la Ville à envisager de nouvelles mesures.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Réouverture du bassin de 50 mètres après l'entretienLes nageurs pourront à nouveau profiter du bassin de 50 mètres après sa vidange et son entretien annuel. Les travaux ont consisté à changer entièrement le sable des filtres et à effectuer des réparations nécessaires. Le complexe aquatique reste ouvert pendant cette période d'entretien.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

LAMARSWEB: La piscine Sainte-Victoire vidée pour son entretien annuelLes piscines métropolitaines ferment régulièrement pour un entretien qui impose de vider les bassins. L’opération, un brin spectaculaire, se laisse approcher une à deux fois par an.

La source: lamarsweb | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Nantes : Un manque d'entretien dans les cimetières de la villeUn citoyen alerte sur le manque d'entretien dans les cimetières de la ville de Nantes, critiquant le choix de laisser pousser les herbes folles. Il estime que cela relève plus d'une lubie politique que d'un manque de moyens.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Au Neubourg, le difficile entretien du cimetière depuis le 'zéro phyto'Depuis l'interdiction des produits phytosanitaires en 2017, les services de la mairie du Neubourg ont dû s'adapter pour entretenir le cimetière communal.

La source: actufr | Lire la suite ⮕