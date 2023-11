ENTRETIEN. Les dendrochronologues explorent l’histoire de l’église de Sainte-Suzanne-sur-Vire

Restauration des statues, de la petite porte d’entrée de l’édifice, du cadran solaire… Depuis cinq ans, l’église de la commune se refait une beauté, sous la houlette de l’Association de sauvegarde de l’église de Sainte-Suzanne-sur-Vire (Manche). Nouvelle étape de ce vaste chantier :

l’intervention dendrochronologues dont le métier est de dater des prélèvements de bois pour découvrir la chronologie des travaux de l’édifice.Nous avons été mandatés par le cabinet Grisel, l’archéologue choisi par la commune, pour effectuer un diagnostic complet de cet ouvrage. Nous venons aujourd’hui prélever des échantillons de bois.

Nous sommes implantés près de Rennes (Ille-et-Vilaine) et nous sommes l’unique société de dendrochronologie. Nous sommes tous archéologues et dendrochronologues et le travail en équipe nous permet de confronter nos regards sur la lecture que nous faisons de l’histoire des bâtiments. Nous nous autocontrôlons en permanence et nous échangeons sur nos travaux. Nous intervenons dans des églises, des manoirs, des granges… headtopics.com

Nous commençons par chercher des ensembles archéologiques homogènes, et nous cherchons à déterminer les plus anciens afin de dater l’origine de l’église mais aussi les différentes phases de travaux. Nous prélevons des carottes de bois dans les bois qui nous semblent être les plus favorables grâce à une perceuse munie d’un foret. Puis nous identifions précisément l’origine du prélèvement pour savoir d’où proviennent telle ou telle carotte. Nous l’envoyons ensuite dans notre laboratoire.Oui, la dendrochronologie est une méthode de datation des bois qui repose sur la mesure des largeurs de cernes des arbres.

