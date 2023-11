Entretien, durée, emplacement... cinq questions que l'on se pose sur les concessions funéraires

À cette occasion, service-public.fr met à disposition sur son site internet toutes les informations à connaître sur les concessions funéraires et leur fonctionnement. Qui peut en bénéficier ? Comment ? Combien de temps une sépulture peut être accueillie dans un cimetière ? Voici les réponses aux différentes questions que l'on peut se poser à propos des sépultures.Qu'est-ce-qu'une concession funéraire, exactement ?

Une concession funéraire est 'un emplacement dans un cimetière (caveau, tombe) ou dans un columbarium (urnes contenant les cendres des personnes incinérées)', précise service-public.fr. La concession individuelle : elle est réservée à une seule et même personne ;

La concession collective : celle-ci est à destination de plusieurs personnes, qu'elles soient de la même famille ou non. La concession familiale : elle ne concerne que les membres d'une même famille reliée à un titulaire initial. Comment acquérir une place dans un cimetière ?

A priori, tout le monde a le droit d'être inhumé dans un cimetière. Mais des règles précises viennent encadrer ce droit. Celles-ci sont régies dans l'article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales.

Sur le long terme, combien de temps une personne décédée peut reposer dans un cimetière ? Il existe quatre temporalités bien différentes : Les sépultures aménagées pour une durée de 50 ans ;

