Entretien avec Jenny Raflik et discussion avec Irène Fenoglio

En première partie, un entretien avec Jenny Raflik à l'occasion de la parution de son livre"Terrorisme et mondialisation, approches historiques" puis une discussion avec Irène Fenoglio pour évoquer l'ouvrage"Autour d’Emile Benveniste".Nithard, vous situez ? Mais si ! Le fils de Berthe et d'Angilbert... Un petit fils de Charlemagne, quoi ! Aristocrate, guerrier, abbé et écrivain.

Une série de quatre émissions pour retracer l'histoire de l'Ukraine du XIXe siècle à aujourd'hui, de la naissance de l’identité ukrainienne au XIXe siècle à la période post-soviétique.Le football est le sport le plus pratiqué sur la planète, quelles que soient les origines ou les capacités des participants.

Irène Frain rencontre ses lecteurs à la médiathèque deL'autrice Irène Frain était de retour en Bretagne pour rencontrer ses lecteurs et évoquer l'écriture. Son dernier livre permet d'approcher ce qui se passe dans la tête d'un auteur et de libérer le désir d'écrire de la peur d'écrire. Lire la suite ⮕

Le premier secrétaire du Parti socialiste dénonce les frappes israéliennes sur GazaOlivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, dénonce une riposte devenue vengeance en réaction aux frappes de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Il invite la France et l'Europe à monter sur la table pour obtenir un cessez-le-feu. Lire la suite ⮕

Mike Pence retire sa candidature à l'investiture du Parti républicain pour 2024L'ancien vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, a annoncé lors d'une convention à Las Vegas qu'il suspendait sa campagne pour la présidence de 2024. Lire la suite ⮕

Mike Pence renonce à l'investiture du Parti républicain pour 2024L'ancien vice-président des États-Unis, Mike Pence, a annoncé qu'il retirait sa candidature à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2024. Il a déclaré lors d'une convention à Las Vegas qu'il suspendait sa campagne après mûre réflexion. Pence, qui avait peu de chances face à Donald Trump, n'a donné aucune consigne de vote. Les principaux candidats républicains, dont Trump et Ron DeSantis, doivent également s'exprimer lors de cet événement. Lire la suite ⮕

Sénégal: arrestation d'Amadou Ba, du parti d'opposition PastefLe ministre sénégalais des Finances, Amadou Ba, membre du parti d'opposition Pastef, a été arrêté. Cette arrestation suscite des tensions politiques dans le pays. Lire la suite ⮕

Le chef du Parti nationaliste du Bangladesh arrêté lors de manifestations violentesMirza Fakhrul Islam Alamgir, chef du Parti nationaliste du Bangladesh, a été placé en détention pour un interrogatoire suite aux manifestations violentes contre la Première ministre. Les manifestations, organisées par l'opposition renaissante, étaient les plus massives depuis le début de l'année. Lire la suite ⮕