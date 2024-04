Entente cordiale devant le Conseil Régional à Bordeaux

Entente cordiale ce jeudi devant le Conseil Régional à Bordeaux entre Alain Rousset , président du Comité de Bassin Adour-Garonne, et Daniel Philippe, président des irrigants de Gironde .Au terme d’une réunion de conciliation avec trois syndicats agricoles , Alain Rousset , président du Comité de Bassin Adour-Garonne, a annulé la lourde augmentation de la redevance sur l’eau prévue pour 2024 Même endroit, le parvis de l’hôtel de Région à Bordeaux , mais pas du tout même ambiance.

Le 11 mars dernier, des militants de la Coordination rurale avaient dévasté le lieu et l’avaient aspergé de lisier, ainsi que d’autres sites de Bordeaux, comme le miroir d’eau. Ce jeudi 4 avril, l’ambiance..

Bordeaux Conseil Régional Alain Rousset Comité De Bassin Adour-Garonne Irrigants Gironde Syndicats Agricoles Redevance Sur L'eau

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudouest / 🏆 67. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ténarèze : l’entente cordiale fléchit au conseil communautaireAlors que s’ouvrent les deux dernières années du mandat, les divergences politiques se font plus prégnantes au sein du conseil de la CCT.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Université de Bordeaux : trois syndicats manifestent en marge du conseil d’administrationLa CGT Ferc Sup, le Snesup-FSU et le SNPTES-Unsa réclamaient l’adoption d’une motion « contre les mesures budgétaires qui visent l’enseignement supérieur public et ses conséquences sur les conditions de travail »

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Philippe Sereys de Rothschild : « Je veux faire connaître Bordeaux et que les gens boivent du bordeaux »À l’approche de la campagne primeurs, Philippe Sereys de Rothschild, dont la parole est rare, se confie sur la saga familiale, son château Mouton Rothschild et la crise dans le Bordelais

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Un plébiscite pour les lignes à grande vitesse Toulouse-Bordeaux et Bordeaux-DaxUn plébiscite pour les lignes à grande vitesse Toulouse-Bordeaux et Bordeaux-Dax. Les Français et les Espagnols sont positifs sur ce grand chantier qui permettra de mieux connecter l'Europe.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Occitanie : le premier Conseil régional de la laïcité est lancé pour 'garantir le vivre ensemble'La présidente Carole Delga, le philosophe Henri Peña-Ruiz et la juriste Frédérique de la Morena ont présenté hier cette nouvelle instance de défense de la laïcité, la première en France.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Tension entre agriculteurs et CRS devant le conseil régional de Nouvelle-AquitaineEnviron 150 agriculteurs avec tracteurs se sont rendus devant le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine pour dénoncer la politique agricole mise en place par la région. Des affrontements ont eu lieu avec les CRS.

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »