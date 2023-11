Enquête sur un meurtre et des tentatives de meurtre en bande organisée à Crépol

L'enquête dans l'affaire criminelle qualifiée de « meurtre et tentatives de meurtre en bande organisée », survenue à Crépol (Drôme) se poursuit. Dans la nuit du 18 au 19 novembre, un groupe d'individus a pénétré de force dans la salle des fêtes de cette commune de 500 habitants où se tenait une fête de village. Thomas, 16 ans, a été poignardé à mort et plusieurs personnes ont été blessées lors d'une bagarre.

À cette heure, neuf personnes sont toujours en garde à vue, selon le dernier communiqué du procureur de la République. Ces dernières ont été interpellées mardi 21 novembre à Toulouse et dans le secteur de Romans-sur-Isère, là où était scolarisé Thomas.« On est là pour tuer des Blancs »« On est là pour tuer des Blancs », aurait entendu à cette occasion un témoin, cité par Le Dauphiné Libéré, lors de la bagarre. Depuis les événements de ce week-end, l’éventuel mobile raciste anti-blanc a beaucoup agité les réseaux sociaux, notamment ceux de l’ultra-droit





Rixe mortelle à Crépol : des suspects en cours d'identificationDes suspects sont 'en cours d'identification' après la rixe au cours de laquelle Thomas, un adolescent de 16 ans, a été mortellement blessé samedi soir, devant la salle des fêtes de Crépol (Drôme), a indiqué lundi le parquet de Valence dans un communiqué à l'AFP.

Sept personnes arrêtées après une bagarre sanglante à CrépolLes enquêteurs évoquaient ce matin « des suspects en cours d’identification » et « une évolution opérationnelle rapide », après le drame de Crépol, dans le Drôme. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a indiqué ce mardi que sept personnes avaient été arrêtées par la gendarmerie, dont l’auteur des coups de couteau qui ont entraîné la mort de Thomas, un lycéen de 16 ans.

Crépol: comment une fête de village a tourné à la tragédieSept personnes ont été interpellées dans le cadre de l’enquête sur la mort de Thomas, 16 ans, lors d’un bal d’hiver à Crépol, dans la Drôme. Parmi les personnes interpelées figurent l’auteur présumé du coup mortel.

Déroulement de la soirée, profil du principal suspect… Ce que l'on sait à ce stade du drame de CrépolL'enquête sur le drame de Crépol (Drôme), ayant causé la mort de Thomas, 16 ans, lors d'une fête samedi dernier, suit son cours. Neuf personnes sont toujours en garde à vue. Si le mobile d'un acte « anti-blanc » n'apparaît pas à ce stade de l'enquête, il n’est pas exclu par les enquêteurs.

