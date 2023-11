Voyager à l'intérieur de l'Italie coûterait cher. Le gendarme italien de la concurrence, l'Antitrust, a annoncé ce jeudi 16 novembre l'ouverture d'une enquête sur les prix des vols vers la Sicile et la Sardaigne. Objectif : résoudre le problème des prix élevés des billets d'avion. L'enquête, qui concerne les liaisons entre l'Italie continentale et la Sicile et la Sardaigne, fait suite à une hausse des prix des billets d'avion en période de pointe, pendant l'été.

Elle pourrait alors déboucher sur de nouvelles réglementations nationales ou sur des mesures spécifiques aux compagnies aériennes, a précisé l'Antitrust. Dans le détail, il indique dans un communiqué que son enquête concernera « les possibles effets négatifs » sur ce marché de l'utilisation d'algorithmes de prix par les compagnies aériennes ainsi que la manière dont les prix des billets d'avion et de leurs divers éléments sont communiqués aux voyageur

