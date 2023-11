Enquête autour de la mort de Bobi : le plus vieux chien du monde avait-il vraiment 31 ans ?

En 2019, des chercheurs russes avaient contesté l'identité de la doyenne de l'humanité. Jeanne Calment était-elle vraiment morte en 1997 à Arles sa ville de naissance, âgée de 122 ans et 164 jours comme le prétendait son entourage ? Le mystère reste entier. Un doute plane désormais sur un record analogue : celui de chien le plus vieux du monde.

C'est l'équivalent d'un être humain vivant jusqu'à plus de 200 ans, ce qui, compte tenu de nos capacités médicales actuelles, est totalement invraisemblable. Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, et aucune preuve concrète n'a été fournie pour prouver son âge.

