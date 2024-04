Enquête administrative après l'agression d'une élève de 14 ans à Montpellier

Après chaque agression, il y a les mots et la promesse de fermeté. Une collégienne a été rouée de coups à la sortie de son établissement à Montpellier . La ministre de l'Education nationale a annoncé ce jeudi une enquête . Les inspecteurs généraux seront sur place dès ce vendredi, a indiqué Nicole Belloubet sur BFMTV, en promettant que son bras « ne tremblerait pas ». Nicole Belloubet s'exprimait après une réunion au ministère de l'Intérieur, avec Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti.

Les trois ministres avaient convoqué plus de 200 recteurs, préfets et procureurs généraux pour déployer « des réponses en termes de sécurité publique, des réponses pédagogiques et des réponses en termes juridiques », comme l'indiquait la ministre de l'Education, mercredi, lors d'une audition au Sénat

Enquête Agression Élève Collège Montpellier

