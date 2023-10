Enfants voleurs à Paris : six ressortissants algériens vont être jugés pour traite d’êtres humains

Le parquet a souligné le « parcours d’errance » de plusieurs dizaines d’enfants, dont 17 identifiés par les enquêteurs et âgés de 8 à 16 ans

Le parquet de Paris a récemment demandé que six ressortissants algériens soient jugés pour traite d’êtres humains aggravée : ils sont soupçonnés d’avoir, à Paris, initié à l’usage des psychotropes des mineurs isolés étrangers pour mieux les pousser à voler, a révélé des sources proches du dossier.

Le parquet a également réclamé que ces six hommes, âgés de 23 à 39 ans, comparaissent pour trafic de stupéfiants, psychotropes et recel de vol. Il demande aussi qu’un septième comparaisse pour trafic de psychotropes et recel de vols, mais pas pour traite. headtopics.com

Ses réquisitions, rendues le 15 septembre, soulignent le « parcours d’errance » de plusieurs dizaines d’enfants, dont 17 identifiés par les enquêteurs et âgés de 8 à 16 ans. Un « périple » allant de leur « traversée de la Méditerranée » depuis le Maroc ou l’Algérie, jusqu’à la tour Eiffel, leur « rêve ».« Pour mes enfants, il fallait que je sois là.

La combinaison des psychotropes Rivotril et Lyrica provoque « une dissociation totale du corps et de l’esprit des jeunes consommateurs », souligne le parquet, qui y voit une « opération de recrutement » des adultes pour créer « une forte dépendance » des enfants à leur égard afin « d’en tirer un bénéfice financier ». headtopics.com

