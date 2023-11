Enedis accompagne les communes sur le chemin de l'efficacité énergétique

Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de son projet industriel et humain 2020-2025. « Aujourd'hui, les élus locaux prennent tout un tas de mesures pour, de la production d'énergies renouvelables à la rénovation de leurs équipements », constate Lydie Sartout, directrice du pôle territoires chez Enedis. « Mais ils ne disposent pas toujours des outils nécessaires pour en mesurer les effets.

a ainsi baissé de 46 % entre mai 2021 et fin 2022, ce qui a généré 7.000 euros d'économies nettes. Une somme non négligeable pour une petite commune dotée d'un budget d'à peine 1 million d'euros.

Le maire dit également s'intéresser de près au service Prioreno, lancé par Enedis en octobre 2022. « A partir des courbes de charge d'électricité et de gaz et des données de l'Insee et de l'administration fiscale, notre système, basé sur l'intelligence artificielle, établit une liste des bâtiments les plus énergivores sur un territoire donné », explique Lydie Sartout.

