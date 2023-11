En Tunisie, une loi pour criminaliser tout lien avec Israël

«C’est une punition, une contre-attaque contre l’entité sioniste qui commet des crimes contre l’humanité à Gaza actuellement», justifie la députée Fatma Mseddi qui anticipe un vote à l’unanimité. L’élue a conscience que les conséquences seront

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEPOINT: Hamas-Israël : l’ambassadeur d’Israël arbore une étoile jaune à l’ONUL'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, a accroché une étoile jaune sur sa poitrine devant le Conseil de sécurité, faisant le parallèle entre la Shoah et la situation actuelle.

La source: LePoint | Lire la suite ⮕

20MINUTES: – Israël : Opposée à l’offensive sur Gaza, la Bolivie rompt ses relations avec IsraëlLa Paz a pris cette décision « en signe de rejet et de condamnation de l’offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée menée dans la bande de Gaza »

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

RFI: Évasion de cinq terroristes en TunisieCe mardi, cinq terroristes se sont évadés à l'aube, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur qui a fait un appel à témoin et émis un avis de recherche auprès de la population pour retrouver les fugitifs en cavale. Une série de limogeages a également été annoncée par le ministère de l’Intérieur.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Kenya, France, Tunisie : les informations de la nuitEn visite au Kenya, le roi Charles III condamne les abus coloniaux sans toutefois demander pardon. “Des actes de violence odieux et injustifiables ont été commis à l’encontre de Kényans alors qu’ils menaient […] une lutte douloureuse pour l’indépendance et la souveraineté.

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Tunisie: évasion de cinq hommes impliqués dans des attaques « terroristes »Cinq individus, emprisonnés pour leur implication dans des attaques « terroristes » et considérés comme « dangereux », se sont évadés de la plus grande prison de Tunisie, a annoncé mardi le ministère de l’Intérieur.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

CNEWS: Tunisie : cinq hommes impliqués dans des attaques terroristes s'évadent d'une prisonCe mardi 31 octobre, la Tunisie a annoncé l'évasion de cinq détenus «dangereux». Ils étaient emprisonnés pour leur implication dans des attaques «terroristes».

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕