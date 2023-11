En République démocratique du Congo, les violences créent des déplacements de population records

Triste record en République démocratique du Congo (RDC). Quelque 6,9 millions de personnes sont actuellement déplacées à l’intérieur du pays, un record, en raison notamment du regain de violences dans l’est du pays, a indiqué l’ONU lundi.

Crise humanitaire permanenteLa résurgence fin 2021 du M23 (« Mouvement du 23 mars »), rébellion soutenue par le Rwanda voisin selon de nombreuses sources, a provoqué dans le Nord-Kivu le déplacement de centaines de milliers de personnes et aggravé une crise humanitaire quasi-permanente dans l’est de la RDC depuis près de 30 ans.

