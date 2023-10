En quoi consiste la force d’action républicaine qui sera déployée à Maubeuge?

Nord: une force d'action républicaine déployée à MaubeugeVIDÉO - Le gouvernement a dévoilé ce jeudi 26 octobre son plan anti-émeutes. Parmi les mesures annoncées, une force d'action républicaine sera déployée dans plusieurs villes, notamment à Maubeuge. Lire la suite ⮕

La Kermesse de la bière de Maubeuge a ouvert ses portesCe jeudi midi, l’édition 2023 de la Kermesse de la bière de Maubeuge a officiellement ouvert ses portes. Dédié aux séniors, ce moment lance les quatre jours de festivités. Lire la suite ⮕

“Ce n’est pas en six mois qu’on changera radicalement le fonctionnement de nos quartiers” : à Besançon PlanoisBesançon, Valence et Maubeuge sont les trois villes françaises qui vont bénéficier de l’expérimentation de FAR, forces d’action républicaine. Le dispositif sera mis en place en fin d’année. Pour l'instant, il reste encore... Lire la suite ⮕