En plus de sa recharge ultra-rapide, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G écrase son prix chez Cdiscount

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G dispose d’un écran Full HD+ de 6,67 pouces. Puissant et efficace, ce téléphone possède de nombreux atouts. Sur Cdiscount, vous pouvez retrouver le terminal de Xiaomi en promotion à moins de 245 euros au lieu de 349 euros en ce moment. L’écran du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G mesure 6,67 pouces. Il affiche une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels.

La batterie 5 000 mAh est compatible avec une charge filaire rapide 67W. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G à prix réduit sur Cdiscount Vous pouvez retrouver le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G moins cher sur Cdiscount. Une réduction immédiate de l’e-commerçant permet d’acheter ce mobile Xiaomi en promotion à 243,95 euros au lieu de 349 euros. Un autre bon plan est disponible et réservé aux membres Cdiscount à volonté.

Le Xiaomi Redmi Note 12 4G : un smartphone de qualité à petit prixSi vous êtes à la recherche d'un smartphone 4G de qualité qui vous propose des fonctionnalités que l'on retrouve habituellement sur des téléphones haut de gamme, ne cherchez plus, vous l’avez trouvé. En effet, le Xiaomi Redmi Note 12 4G est actuellement proposé par le site de vente en ligne Amazon au prix ridicule de 147,19 euros. Au premier abord, on pourrait croire que le mobile est de qualité très moyenne compte tenu de son petit prix. Dans le cas présent, le Xiaomi Redmi Note 12 a reçu la note excellente de 4,6 sur 5, donnée par ses utilisateurs vérifiés. Ceci s'explique par de très nombreux critères. D'abord, le mobile est solide et entièrement étanche. De plus, il dispose d'un déverrouillage par empreintes digitales. Mais ce n'est pas tout. Découvrez les meilleurs codes promo juste ici Compte tenu de ses caractéristiques, le Xiaomi Redmi Note 12 est donné sur ce site ! Le microprocesseur qui orchestre le Xiaomi Redmi Note 12 n'est pas un inconnu puisqu'il s'agit du célèbre Qualcomm Snapdragon 685 cadencé à 2,8 GHz. La mémoire RAM de 4 Go est très confortable et le smartphone dispose d'un stockage interne de 128 Go qui peut être augmenté en ajoutant une simple carte microSD. Autre surprise, avec une taille de 6,67 pouces, l'écran est très grand. De plus, il est équipé d'une dalle AMOLED et vous propose une très belle résolution de 2400 x 1 080 pixels Lire la suite ⮕

Xiaomi Redmi Note 12 : craquez pour l'offre smartphone du moment sur AmazonDoté d'une extrême popularité, le Xiaomi Redmi Note 12 propose un nombre de fonctionnalités bluffant pour un prix ridiculement bas sur ce site connu de tous. Lire la suite ⮕

La montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 Active en promotion sur AliExpressDu côté des montres connectées, il n’y a que l’embarras du choix, et si votre budget est serré, ou si vous n’avez besoin que du strict nécessaire, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 Active, en promotion en ce moment sur AliExpress, est parfaite pour vous. Elle offre en effet un écran LCD de 1,83 pouces, pour afficher clairement les informations et les menus, et sa prise en charge du Bluetooth 5.2 lui permet d’être compatible avec de nombreux modèles de smartphones, qu’ils fonctionnent sous iOS ou Android. Elle vous promet par ailleurs une autonomie allant jusqu’à 12 jours, pour ne pas avoir à vous inquiéter de la recharge. Ne passez pas à côté de la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 Active, elle vous attend à 50,03 euros au lieu de 73,58 euros sur AliExpressla montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 Active en promotion sur AliExpress vous permet de suivre vos entraînements sportifs sans aucun problème. Elle est par ailleurs étanche jusqu’à 5 ATM, et peut ainsi vous suivre pendant vos entraînements de natation. En plus de mesurer votre rythme cardiaque tout au long de la journée, la montre Xiaomi Redmi Watch 3 Active peut également mesurer votre saturation en oxygène, pour vérifier votre récupération après le sport Lire la suite ⮕

Xiaomi Watch 2 Pro : une montre connectée complète avec Wear OSLa Xiaomi Watch 2 Pro est une montre connectée complète, bourrée de fonctionnalités et permettant d’installer de très nombreuses applications tierces. Découvrez notre test complet de cette montre au design classique. Lire la suite ⮕

Vente flash : le Xiaomi 13 Pro avec un appareil photo de qualité à seulement 430 eurosLe Xiaomi 13 Pro, avec son écran AMOLED de 6,67 pouces et son processeur Qualcomm Snapdragon Gen 2, offre des performances exceptionnelles. Son appareil photo, réalisé en collaboration avec Leica, permet de prendre de très bonnes photos en mode portrait. Profitez de la vente flash chez Orange pour l'obtenir à seulement 430 euros. Lire la suite ⮕

Test Xiaomi Watch 2 Pro : une montre connectée complète et réactive à petit prixEn modifiant profondément la structure technologique et logicielle de sa montre, Xiaomi veut venir titiller les cadors du marché. Et malgré des défauts, la Watch 2 Pro fait preuve de pertinence. Lire la suite ⮕