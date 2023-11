En Inde, un projet de réseau fluvial pour lutter contre la sécheresse risque de l’aggraver

“Des projets d’infrastructures massifs visant à atténuer la sécheresse et les inondations pourraient au contraire aggraver les niveaux de stress hydrique”,Cela fait quarante ans que l’Inde raccorde ses rivières. L’idée est de transférer l’excès d’eau d’un bassin fluvial à l’autre.

