EN IMAGES. Aux Sables-d'Olonne, le réveil après une nuit de tempête

À lire aussiTempête Ciaran : le scénario auquel s'attendre en VendéeLa préfecture de Vendée faisait état ce matin de 632 appels reçus sur l'ensemble du département entre 20 h et 5 h 30 et de 393 interventions dont 229 en lien avec la tempête pour des chutes d'arbres.Aucun blessé n'est à déplorer.

Tempête Ciaran : la Ville des Sables-d'Olonne annonce des mesures de préventionAlors que la tempête Ciaran approche sur la côte sablaise, la mairie des Sables-d'Olonne annonce quelques mesures de prévention à compter de mercredi soir.

Les Sables-d'Olonne : Funerarty fait revivre un artisanat perdu pour aider au deuilAux Sables-d'Olonne, la société Funerarty crée des couronnes mortuaires et des objets pour se recueillir. Elle utilise un artisanat jusque là perdu avec des perles de rocaille.

Les Sables-d'Olonne : cinq histoires fantastiques à se raconter au coin du feuLa Vendée regorge de récits fantastiques. En ce jour de Toussaint, en voici cinq qui vous offrent un autre regard sur Les Sables-d'Olonne et ses alentours.

Alerte aux vents violents et aux vagues-submersion en FranceTrois départements sont placés en vigilance rouge pour vents violents et 13 départements en vigilance orange vagues-submersion en raison de la tempête Ciaran. De plus, 15 départements sont en vigilance orange pour vents violents.

Du cheval d'Amaury aux parachutes dorés, «Libé» face aux grands patronsMême si, au cœur des années 80, le journal a chroniqué avec attention le triomphe de l'hypercapitalisme, il n'a cessé de dénoncer les abus en tous genres du patronat.

Les plus belles baies du monde se tournent vers les jeunes avec une journée de nettoyage le 5 juinL'association des plus belles baies du monde, dont le Mont Saint-Michel, Vannes, La Baule et Les Sables-d'Olonne, organiseront un nettoyage des 44 baies, mercredi 5 juin 2024.

