En Himalaya, le chef de l'ONU exhorte le monde à 'arrêter la folie' du changement climatique

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte le monde à"arrêter la folie" du changement climatique, depuis les régions de l'Himalaya, qui sont en proie à la fonte rapide des glaciers.

LEPOINT: Hamas-Israël : l’ambassadeur d’Israël arbore une étoile jaune à l’ONUL'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, a accroché une étoile jaune sur sa poitrine devant le Conseil de sécurité, faisant le parallèle entre la Shoah et la situation actuelle.

RTLFRANCE: Conflit Israël-Hamas : la délégation israélienne porte une étoile jaune à l'ONUDans la nuit du 30 au 31 octobre, à l'ONU, des membres de la délégation israélienne ont accroché une étoile jaune à leur poitrine. Ils la porteront jusqu'à ce que l'organisation condamne les actions du Hamas et que les otages soient libérés, ont-ils déclaré.

LE_FIGARO: Conflit israélo-palestinien : l'ambassadeur israélien arbore une étoile jaune à l'ONUGilad Erdan s'est présenté face au Conseil de sécurité des Nations unies avec une étoile jaune frappée des mots «Never again» (plus jamais ça), en référence à l'étoile dont le port était imposé aux Juifs par les nazis.

OUESTFRANCE: Le Conseil de sécurité de l'ONU divisé sur la guerre entre Israël et le HamasLe Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi à adopter de résolution sur la guerre entre Israël et le Hamas. Certains membres de la délégation israélienne ont décidé de porter des étoiles jaunes en signe de protestation.

RFI: Mali: la mission de l'ONU a entamé son retrait définitif de KidalIl n’y aura plus à partir de ce 31 octobre 2023 un seul casque bleu de l’ONU à Kidal.

BFMTV: L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer 'VIDÉO - L'ambassadeur israélien à l'ONU Gilad Erdan accroche une étoile jaune sur sa poitrine lundi lors d'une réunion du Conseil de sécurité, assurant qu'il la porterait 'avec fierté' tant que le Conseil ne condamnerait pas 'les atrocités' du Hamas.

