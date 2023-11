Plus de 1 400 personnes ont été tuées sur le territoire israélien par les terroristes du Hamas, en majorité des civils. Du côté palestinien, plus de 8 000 personnes auraient été tuées dans les bombardements israéliens, selon les chiffres avancés par le groupe terroriste, impossibles à vérifier. 06h15 - Cinq Français parmi les personnes évacuées de Gaza en Égypte mercredi.

20MINUTES: Guerre Hamas-Israël : Un jeune Varois condamné pour apologie du terrorisme après des tags pro-Hamas« Vive le Hamas », « Palestine Vaincra », « Libérez Georges Abdallah »… un jeune Varois de 25 ans a été condamné par le tribunal de Toulon à six mois de prison avec sursis et cent vingt heures de TIG

RFI: [En direct] Guerre Israël-Hamas: coupure «totale» d'internet et du téléphone à GazaAlors que l'armée israélienne affirmait mardi mener des combats « féroces » contre le Hamas dans la bande de Gaza, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est attendu pour une nouvelle tournée au Proche-Orient ce vendredi. Dans le même temps, l'aide humanitaire commence à arriver par le poste frontière de Rafah depuis l'Égypte.

CNEWS: Israël-Hamas : Le Hamas annonce qu'il va libérer des otages étrangers 'dans les prochains jours'Selon le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, l'armée israélienne avance méthodiquement dans la bande de Gaza. Ce mardi, le Hamas a annoncé qu'il allait libérer des otages étrangers 'dans les prochains jours'.

LEPOINT: Guerre Hamas-Israël : Netanyahou, le pompier pyromaneLe Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, est mis en cause par des révélations sur l'attaque sanglante du 7 octobre 2023.

LAVOIXDUNORD: Guerre Israël-Hamas : des propos de Guillaume Meurice et de Caroline Fourest choquentChronique de l’humoriste Guillaume Meurice, propos sur BFMTV de Caroline Fourest: l’Arcom va instruire au moins deux séquences liées au conflit entre Israël et le Hamas.

LEPARISIEN_75: Guerre Israël-Hamas : un rassemblement pro-Palestine prévu jeudi à Paris ne sera par interditOrganisé jeudi par des élus LFI, des collectifs politiques et syndicaux, ce rassemblement ne sera pas interdit « eu égard au contenu de l’appel à manifester et aux organisateurs déclarants », a indiqué mardi la préfecture de police. Il sera en revanche « strictement encadré », a-t-elle précisé.

