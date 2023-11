[En direct] Gaza: les bombardements de Jabaliya «pourraient être des crimes de guerre», estime l'ONU

Guerre Israël/Hamas: premières évacuations de Gaza, nouveau bombardement sur le camp de réfugiés de JabaliyaDans les kibboutz voisins de Gaza, les Israéliens s'interrogent toujours sur l'attaque du 7 octobre

MEDIAPART: Camp de réfugiés de Jabaliya: l’ONU dénonce une nouvelle « atrocité » à GazaLe chef des opérations humanitaires de l’ONU Martin Griffiths a dénoncé mercredi le bombardement du camp de réfugiés de Jabaliya qui a fait des dizaines de morts, décrivant « la dernière atrocité en date frappant les habitants de Gaza ».

LOBS: Gaza : camp de Jabaliya bombardé par Israël, ce que l’on saitEn frappant ce camp au nord de la Bande de Gaza, Israël voulait éliminer un commandant du Hamas. L’attaque a fait plusieurs dizaines de morts.

BFMTV: Israël/ Gaza: le bombardement à Jabaliya fait près de 50 mortsVIDÉO - L'armée israélienne a confirmé avoir bombardé le camp de réfugiés de Jabaliya pour éliminer un chef du Hamas. Plus de 50 personnes sont mortes selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste

MEDIAPART: Gaza: le Hamas annonce la mort de 7 otages dans le bombardement de JabaliyaLe branche militaire du Hamas a annoncé mercredi que sept otages dont « trois détenteurs de passeports étrangers » avaient été tués mardi dans le bombardement israélien sur le camp de réfugiés de Jabaliya dans la bande de Gaza.

MEDIAPART: L’ONU estime que les bombardements de Jabaliya « pourraient être des crimes de guerre » (message sur X)Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU estime mercredi que les bombardements par Israël du camp de réfugiés palestinies de Jabaliya dans la bande de Gaza « pourraient être des crimes de guerre ».

Tirs sur deux hôpitaux à Gaza, l'ONU dénonce une aide humanitaire vouée à l'échec

