En Chine, drapeaux en berne et hommage a minima pour l’ex-Premier ministre Li Keqiang

Une ligne souvent contestée, au sommet du pouvoir, par les partisans d’une économie davantage contrôlée par l’Etat, devenue la norme sous Xi Jinping, avec lequel il a formé un duo au sommet du pays durant une décennie.

Le communiqué appelait les Chinois à transformer « le chagrin en force » en se rassemblant plus étroitement autour des dirigeants et du PCC. Sur la place Tiananmen à Pékin, ainsi que dans d’autres lieux de la capitale, les drapeaux ont été mis en berne jeudi. Ils sont également en berne ailleurs dans le pays devant les bâtiments gouvernementaux, y compris dans les régions semi-autonomes de Hong Kong et Macao.

Les internautes ont également massivement partagé certaines de ses plus célèbres citations, notamment celle, datant de mars 2022, concernant son soutien à la politique chinoise de réforme et d’ouverture lancée à la fin des années 1970.

La presse officielle réserve un traitement a minima et un hommage très convenu du décès de l’ex-Premier ministre, juge David Bandurski, directeur du China Media Project, un groupe de recherche spécialisé dans l’étude du paysage médiatique chinois.

